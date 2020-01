Frontale tra due auto, quattro feriti

Un incidente frontale è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 20 gennaio tra due automobili in via Molinelli a Lonate Pozzolo. A causa dell’incidente la strada è stata chiusa per circa due ore e mezza per permettere il soccorso dei feriti e il recupero delle auto. A scontrarsi un’Opel Astra e una Lancia Musa, la prima guidata da un uomo di 71 anni di Somma Lombardo con a bordo due passeggeri, la seconda da un 78enne di Robecchetto con Induno.

La Lancia, da una prima e sommaria ricostruzione della dinamica, avrebbe superato un autocarro fermo sul ciglio della strada invadendo la corsia opposta di marcia e andando a centrare l’altro veicolo che sopraggiungeva dalla direzione contraria. A seguito dell’urto l’Opel veniva proiettata fuori dalla sede stradale. Tra i feriti ad avere la peggio – ma non è in pericolo di vita – il conducente della Lancia Musa che è stato trasportato con l’ambulanza all’ospedale di Gallarate. Le altre tre persone coinvolte hanno subito ferite lievi. Sul posto la pattuglia del pronto intervento della Polizia locale dell’Unione comuni lombarda di Lonate Pozzolo e di Ferno, l’ambulanza del 118 e due carri attrezzi per recuperare i veicoli danneggiati.