Incendio a Castronno, un’auto in fiamme

I vigili del fuoco di Varese sono intervenuti a Castronno per un incendio in un’abitazione privata. In un garage esterno, protetto da una tettoia, alle 13:45 circa è andata a fuoco una macchina diesel, un paio di biciclette e i sacchi della spazzatura.

Nella casa di via Brughiera sono intervenute un’autobotte e un’autopompa per gli interventi di bonifica; nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. I residenti, una famiglia di tre persone, ha contattato immediatamente il 118, e pochi minuti dopo sono arrivati sul posto i pompieri, davanti a una folla di curiosi. Nessun danno fisico, dunque, per i residenti, apparsi tutto sommato tranquilli dopo lo spavento iniziale.