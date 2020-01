Incidente tra auto e autobus, un ferito

Scontro tra auto e autobus a Solbiate Olona.

È accaduto oggi, giovedì 2 gennaio, alle 14: il 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate sono intervenuti in via dei Patrioti per l’incidente stradale.

Per cause ancora in fase di accertamento un’autovettura e un autobus si sono scontrati: vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere le persone sui due mezzi. Un 37enne è stato portato in ospedale a Legnano in codice giallo (ferito ma non in pericolo di vita).