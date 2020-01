Influenza: ammalati quattro lombardi ogni mille

L’influenza riprende la diffusione. Nella 1° settimana del 2020, sale il numero di casi di sindrome simil-influenzale dopo il lieve calo registrato nella precedente settimana.

L’aumento si registra maggiormente nei giovani adulti e negli anziani, rispetto ai bambini e ragazzi sotto i quindici anni dovuto ancora alla chiusura delle scuole per le festività natalizie.

In Italia l’incidenza totale è pari a 4,7 casi per mille assistiti. Colpiti maggiormente i bambini al di sotto dei cinque anni in cui si osserva un’incidenza pari a 10,4 casi per mille assistiti.

In Lombardia, i cento medici sentinella coinvolti hanno registrato 529 casi la scorsa settimana con un’incidenza pari a 4 ammalati ogni mille assistiti. La fascia più colpita è sempre quella più giovane tra 0 e 4 anni con un tasso del 6,29 per mille a seguire la fascia adulta 15-64 anni con un’incidenza del 4,73. Equivalgono i dati dei giovanissimi tra 5 e 15 anni ( 2,53) e gli over 65 (2,59 per mille).