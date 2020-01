Infortunio a Lainate, grave un 42enne

Grave infortunio a Lainate, nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 2 gennaio 2020.

È successo intorno alle 14.30 in via Fangio, nella zona Est della cittadina: l’ operaio è precipitato da una passerella, da un’altezza di circa sei metri, all’interno di un’azienda che si occupa di raccolta e e riciclo di materiali ferrosi.

Sul posto l’elisoccorso, un’ambulanza e un’autoinfermieristica, in codice rosso: l’uomo coinvolto, un 42enne, è stato portato in ospedale in gravi condizioni, è in pericolo di vita.