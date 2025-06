L’autostrada A9 compie 100 anni: nel 1925 nasceva la diramazione da Lainate a Como

Il 28 giugno 1925 veniva inaugurata la diramazione autostradale della A8 da Lainate a Como: la A9. Un tracciato innovativo per l’epoca, parte integrante del progetto della Milano-Laghi, considerata la seconda autostrada al mondo, e la prima con caratteristiche moderne per la circolazione automobilistica.

Subito dopo, fu la volta del tratto Gallarate-Sesto Calende, oggi parte del nodo strategico che collega la Lombardia alla Svizzera. Il percorso, oggi noto attualmente come Lainate-Como-Chiasso, si estende per 31,5 chilometri, di cui 8,5 coprono il collegamento tra Como e il confine elvetico.

Ancora oggi, a un secolo dall’apertura, la A9 resta tra le autostrade più trafficate: quotidianamente si stimano circa 20-25mila veicoli in transito per ciascuna direzione, con punte che raggiungono i 30mila.

Cento anni fa quel tratto di strada non era solo una via di comunicazione: rappresentava un simbolo del progresso e della visione di un’Italia moderna. L’autostrada nacque per connettere Milano con i laghi e con le aree produttive di Varese e Como, anticipando un modello di sviluppo che avrebbe segnato profondamente la mobilità del Paese.