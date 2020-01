Iscrizioni a scuola: i genitori della Carducci in soccorso dei futuri primini

Iscrizioni a scuola: come fare?

Da genitori a genitori, l’associazione della scuola Carducci ha pensato di agevolare i futuri partecipanti con un manuale spiccio, tra tecnicismi e consigli.

Una pagina del Blog collegato alla primaria con indicazioni, disegni, link diretti allo scopo di chiarire dubbi, preoccupazione o timori di quanti si avvicinano, per la prima volta, a un sistema completamente digitale.

Suggerimenti su come affrontare le diverse domande, alla luce dell’offerta formativa che la Carducci offre ai suoi alunni.

Una sorta di benvenuto ai nuovi ingressi per dimostrare la solidarietà e lo spirito di collaborazione che anima la scuola in ogni sua componente.Iscrizioni Carducci.

Questo il link del Blog “La Carducci”