La giornata del Falò di Sant’Antonio in diretta

Ci siamo: oggi, giovedì 16 gennaio, è il grande giorno del falò di Sant’Antonio organizzato dai monelli della Motta a Varese. Una giornata di festa, una tradizione, un evento tra i più sentiti e partecipati della città di Varese. L’appuntamento clou è quello delle 21 con l’accensione della pira in piazza della Motta ma il programma prevede molto di più per le vie del centro di Varese. (QUI PUOI LEGGERE TUTTO IL PROGRAMMA). Ecco la diretta della giornata.

Le prossime videodirette Facebook sono alle 18, alle 20.30 e alle 21

Per chi non può buttare il bigliettino nel falò:

ci pensiamo noi!

Stasera non riuscirete a buttare il vostro bigliettino nella pira, o temete di non riuscirci? Niente paura, ci pensiamo noi! avete tempo fino alle 17.30 per affidare il vostro desiderio nelle nostre mani.

La consegna dei vostri bigliettini sarà testimoniata con la diretta delle 18.

La preparazione del falò: prime foto

Fin dalla mattina i monelli della motta sono al lavoro per la preparazione della pira, mentre i monelli della Motta, nel banchetto a fianco della chiesa di sant’Antonio alla Motta, sfornano salamelle in continuazione e arrivano le prime centinaia di bigliettini da inserire tra la legna. Ecco le prime immagini

Anche i sindaci al Falò

Orgoglio varesino, il sindaco di Varese Davide Galimberti è passato presto nella mattina di giovedì a gettare il bigliettino nel falò: ecco la foto che ha postato sulla sua pagina Facebook. Da segnalare che il primo cittadino usa un servizio che sarà a disposizione davanti alla chiesa di sant’Antonio alla Motta fino a pochi minuti prima del falò: un banchetto con carta e penna, per i pensieri dell’ultimo minuto

Tra chi è passato già in mattinata a consegnare il proprio bigliettino, abbiamo “pizzicato” anche il sindaco di Bodio Lomnago, Eleonora Paolelli

La prima diretta: informazioni utili sul falò

La prima delle dirette facebook previste per questa speciale giornata, è con Gianandrea Redaelli, uno dei Monelli della Motta. Qui vi diamo tutte le indicazioni utili per godervelo al meglio, dai luoghi in cui si svolge. E alla fine facciamo anche un giro tra le bancarelle….

Tutti pazzi per i bigliettini per sant’Antonio

Sant’Antonio Abate è caro e molte persone, ed è un indelebile ricordo di Varese. Abbiamo provato a chiedere il loro desiderio anche a varesini “speciali” e ci hanno risposto in tanti… Da Michele Mozzati (Di Gino & Michele) a Marcello Morandini, da Sergio Barzetti a Kaso, da Davide Aviano a Elisabetta Pellini… Guardateli tutti nell’articolo qui sotto:

Un falò che limita le emissioni

Quella del falò è una passione che va al di là delle polemiche sull’accensione dei falò: anche perché per l’edizione 2020 i Monelli della Motta, seguendo le disposizioni delle Autorità, non hanno ricevuto i consueti mobili vecchi donati dai varesini per il falò, ma hanno accettato solo i pinetti natalizi: tutto il resto è stato e verrà rifiutato. Una scelta fatta per seguire una norma che limita l’inquinamento che rischia di creare la legna non tracciabile. Inoltre, l’emissione di CO2 dovuta alla combustione della pira sarà compensata piantumando con essenze autoctone il Campo dei Fiori, e più specificatamente l’Osservatorio Astronomico (LEGGI LA NOTIZIA QUI)

Tutte le informazioni sul Falò

Gli orari, i consigli e il programma del Falò di sant’Antonio organizzato dai Monelli della Motta a Varese LI TROVATE QUI