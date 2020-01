Il falò e i varesini: i loro desideri per sant’Antonio

Il “rito del bigliettino” è uno dei più belli e più amati del falò di sant’Antonio.

Varesenews è da sempre a fianco di chi vuole onorare una delle più incrollabili tradizioni: quello del lancio dei bigliettini dei desideri nella pira, affinché il santo li esaudisca entro l’anno. Di solito, i desideri riguardano amori non corrisposti, richieste di matrimonio o gravidanze attese, ma per “sant’Antonii del purscell” non ci sono limiti alle richieste, possibilmente che si avverino entro l’anno.

Ma davvero tutti sono “colpiti” dalla malia del bigliettino? A quanto pare sì: questa volta, abbiamo provato a chiedere a qualche “varesino speciale” di spedirci un “bigliettino virtuale” da buttare nel falò.

E ci hanno risposto in parecchi: ecco, nella galleria fotografica e qui sotto i desideri di molti volti conosciuti, varesini “doc” o “onorari”, abitanti nella città giardino o nei dintorni, espatriati o ancora residenti.

VARESINI E BIGLIETTINI: LI RICONOSCETE?

Davide Galimberti, sindaco di Varese, somma istituzione della città , insieme al prevosto, e sarà tra i primi ad accendere la pira: “Il mio desiderio è non vedere più almeno alcune delle brutture abbandonate che ancora deturpano Varese. Speriamo siano presto abbattute e riqualificate. La bellezza aiuta”

Marcello Morandini, artista e designer di fama internazionale, Bizzozerese: “Io vorrei “buttare nel falò quella troppo diffusa politica fatta da ignoranti “

Michele Mozzati, scrittore e autore televisivo, con Gino forma la coppia di autori Gino e Michele che ha inventato Zelig e la Smemoranda. Milanese, da molti anni ha un “buen retiro” nel nord del varesotto: “Che Matteo Salvini si fidanzi con un irresistibile sceicco dell’Oman, un metro e 90 di muscoli. Che fugga con lui in Africa in una meravigliosa oasi e li rimanga, nel deserto. Se si sente solo può portarsi via anche un amico”

Giancarlo Ratti, attore e protagonista vocale de “Il ruggito del Coniglio”, nato a Rovereto ma varesino adottivo: “vorrei che Trump rivedesse le sue posizioni per quanto riguarda l’ambiente e generalmente la salvaguardia del pianeta.Poi mi piacerebbe vivere senza social e senza trasmissioni di cucina.Infine il piu’ significativo…lo scudetto 2019/2020 all’INTER!!!!”

Sergio Barzetti, “Mister Alloro”, insegnante di cucina alla Prova del Cuoco e proprietario di un ristorante a Malnate: “Mi auguro che il 2020 porti per tutti….. 800 gr di amicizia, 650 gr di simpatia, 525 gr di buona compagnia, 450 gr di buon gusto, Risi e SorRisi in abbondanza. E alloro come se piovesse

Marco Castiglioni, curatore del Museo etnografico Castiglioni a Villa Toeplitz e figlio dell’Esploratore Angelo Castiglioni: “Sant’Antonio, fammi realizzare a Varese un grande museo delle esplorazioni…”

Davide Aviano, concorrente di Masterchef 7, varesino in fuga, per amore della sua nuova locanda piemontese: “Io vorrei un giorno trovare Antonino Cannavacciuolo seduto ad uno dei tavoli della nostra locanda pronto ad assaggiare la mia cucina (ma non in una puntata di ‘cucine da incubo!)”

Elisabetta Pellini, varesina ormai trapiantata a Roma attrice e regista: ”S.Antonio, ho appena girato da regista il mio film “L’Amore.. nonostante tutto!!” nel film Selfiemania con Andrea Roncato e Milena Vukotic: per me un bellissimo sogno. Fa che sia un grande successo. perché se lo merita, e’ BELLISSIMO!!”

Giancarlo Samaritani, di Ispra, responsabile della filiale italiana di Chicco d’Oro, “Esploratore del caffè” e autore di una serie di documentari “I Viaggi del Mercante”, che raccontano la cultura del caffè in tutti i popoli del mondo: “Vorrei Viaggiare di più per capire meglio”

Max Frattini, creativo, figlio dell’artista Vittore Frattini: “Quello che aspetti da tutta la vita può succedere in un attimo … speriamo che quell’attimo sia nel 2020”

VARESINI, AFFIDATE A NOI I VOSTRI DESIDERI

Come sapete, da ormai molti anni anche i varesini che vogliono lanciare come tradizione, i biglietti nella pira in incognito ma non possono farlo direttamente al falò – o hanno paura di non arrivarci, fino alla pira… – Perchè Varesenews lo fa per loro: basta compilare il modulo qui sotto.

Metteremo poi noi tutti i biglietti nella pira, e lo proveremo con la diretta che faremo via facebook nel pomeriggio del 16, qualche ora prima della grande diretta che faremo come ogni anno alla sera in occasione del falò.