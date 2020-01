La Lega Navale lascia la storica sede sul Lago Maggiore

La sezione di Varese della Lega Navale Italiana lascia la sede di Laveno che la ospita dal 2008. La cerimonia di chiusura si terrà domenica 26 gennaio, alle 15 e 45 quando si terrà l’ammainabandiera all’ex caserma austriaca di Via San Michele 7.

Un brindisi per salutare i frequentatori più fedeli del circolo e non solo. Come spiegato dal loro comunicato infatti, gli appassionati di vela devono lasciare la storica sede: “Su richiesta della proprietà dell’ex-caserma austriaca, la LNI terminerà provvisoriamente la propria attività velica sul Verbano riconsegnando l’immobile di Laveno avuto in comodato d’uso. Dal lontano 2008 ad oggi possiamo dire con orgoglio che sono stati anni positivi per la nostra sezione e per tutto il territorio locale. La nostra attività ha permesso a tante persone, giovani e non, di scoprire uno sport dai sani valori restando sempre a contatto con la splendida natura del Lago Maggiore”.

Il presidente Michele Ferraioli, continua: “Abbiamo favorito la socializzazione attraverso regate, raduni, gemellaggi con altri circoli ed anche incontri e seminari culturali, legati spesso al territorio del quale ci siamo sentiti parte integrante. Finito oramai questo legame con Laveno, desideriamo celebrare questi anni con una cerimonia ufficiale di chiusura alla presenza delle autorità e degli altri circoli del Verbano. Prevediamo un ammainabandiera alle ore 15,45 di domenica 26 gennaio, con un brindisi di “saluto” alla nostra base e nel corso della quale daremo informazioni preliminari sulla prossima destinazione“.