Via la vela dall’ex caserma, diventerà un edificio residenziale

Il circolo velico lascia l’ex caserma austriaca. Domenica ci sarà l’ammainabandiera e una giornata di festa aperta a tutti coloro che hanno frequentato il circolo in questi anni, alle 15 e 45. «Lasciamo lo stabile su richiesta della proprietà – spiega in un comunicato la sezione di Varese della Lega Navale Italiana -. La nostra attività sul Verbano terminerà provvisoriamente, riconsegnando l’immobile avuto in comodato d’uso». Il circolo sportivo ha sede nello stabile di via Fortino San Michele dal 2008, «possiamo dire con orgoglio che sono stati anni positivi per la nostra sezione e per tutto il territorio locale», continuano.

Una comunicazione che ha sollevato l’attenzione di diversi cittadini. L’ex caserma austriaca infatti, risale al 1845 ed è uno degli stabili storici di Laveno e del suo lungolago. Negli anni è stato uno stabilimento ceramico e dopolavoro, è un luogo unico che si affaccia sul lungolago. «Si tratta di una proprietà privata, il comune non c’entra nulla – sottolinea il Sindaco Ercole Ilemini –. La proprietà che ha acquistato il complesso ci ha proposto una deroga al piano di governo del territorio che abbiamo accettato e lo stabile, già in parte ad uso residenziale, lo diventerà totalmente. Nel precedente PGT era prevista la realizzazione di un hotel».

In sostanza, l’ex caserma verrà trasformata in appartamenti residenziali, con il vincolo di non modificare le volumetrie e di mantenere il suo aspetto storico.