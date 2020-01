“La maglia nel cuore”, l’inno dedicato ai 100 anni della Sommese

Il 2020 non è un anno come tutti gli altri, non per la storica squadra di calcio ASD Sommese 1920, che compie quest’anno un secolo di vita.

Sono diverse le iniziative che hanno esaltato l’importante traguardo, a partire dalla maglia celebrativa, fino agli orologi realizzati dalla gioielleria Galotti proprio in onore della Sommese e del centenario.

Arriva a passo di musica l’ultima novità celebrativa, mossa dalle parole e dalla musica di Gianni Moretti: si tratta della canzone “La maglia nel cuore”, inno dedicato ai 100 anni di storia della Sommese, che ne onora la storia e la passione che da sempre accompagna la squadra, dentro e fuori dal campo.

«Per il centenario non ci facciamo mancare niente … dopo 100 anni nasce anche l’inno della Sommese 1920!» riporta la pagina Facebook Sommese 1920. Qui di seguito il video, realizzato da Gianni Moretti così come musica e parole. Angelo Ceriani per l’arrangiamento e mixaggio.