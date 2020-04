Sommese Calcio, se n’è andato l’ex presidente Carlo Birigozzi nell’anno del Centenario

Somma Lombardo e il calcio piangono Carlo Birigozzi. L’ex presidente della Sommese Calcio, che quest’anno compie 100 anni, tra gli anni Settanta e i primi Novanta e portò la squadra alla vittoria della Prima Categoria nel 1990: un successo che mancava dal 1969.

Non si tratta di coronavirus; Birigozzi soffriva da tempo di diabete e si è spento a casa sua, assistito dai famigliari. Era anche presidente della Valticino SpA, una ditta con 50 dipendenti.

Il presidente Davide Conti – che nel 2016 ha riportato in vita la Sommese facendola ripartire dalla Terza Categoria – ha voluto omaggiare Birigozzi sui canali social della Sommese: «Ciao Carlo. Sei stato un grande Presidente e hai dato la possibilità a tanti bambini di avvicinarsi al mondo del calcio e inevitabilmente di praticarlo per molti anni nelle categorie giovanili e nella prima squadra. Hai portato la Sommese in Promozione vincendo il campionato di Prima categoria nel 1989/90». «Mi hai regalato tante emozioni – ha aggiunto Conti, portando il suo ricordo personale da giocatore – e mi hai trasmesso una grande passione. È stato un onore avere avuto un Presidente come te, da giocatore».

Birigozzi si distinse, tra le altre cose, per aver portato il Milan di van Basten e Gullit a Somma Lombardo per un’amichevole.