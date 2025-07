Incidente a Somma Lombardo, ferito un 67enne

Violento scontro tra auto e moto a Somma Lombardo, in via del Rile, la strada di circonvallazione che scende verso Somma Bassa e Maddalena.

L’incidente è avvenuto alle 12.20, il sistema Areu-118 ha inviato sul posto autoinfermieristica e ambulanza in “codice rosso”: per fortuna la persona coinvolta, un 67enne, è rimasta ferita ma non è in pericolo di vita.

Sul posto anche i carabinieri della locale caserma, poco distante.