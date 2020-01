Le befane vengono giù dal campanile, la tradizione si rinnova

Come da tradizione le befane castellanzesi sono scese dal campanile della chiesa di San Bernardo grazie al Cai. Nel video, realizzato da un utente della pagina Facebook “Castellanza nel cuore”, si rinnova l’evento annuale che si svolge ogni 6 gennaio davanti agli occhi divertiti e sempre un po’ preoccupati di grandi e piccini. La banda cittadina del Corpo Musicale Santa Cecilia ha accompagnato la performance.

A margine dell’evento è stato organizzato un banco per la vendita di arance. Il ricavato sarà devoluto all’associazione Operazione Mato Grosso per il sostegno alle emergenze in America Latina.