Legnano e Castellanzese, trasferte corte

Due trasferte da pochi chilometri attendono, per la quarta giornata del Girone B di Serie D, Legnano e Castellanzese. Sono poco più di 11 i chilometri che separano lo stadio “Mari” dal “Luigino Garavaglia” di Inveruno, mentre sono meno di 10 quelli che ci sono tra il “Provasi” di Castellanza e il “Battaglia” di Busto Garolfo, campo del Milano Ciity. Fischio d’inizio domenica 19 gennaio alle ore 14.30.

INVERUNO – LEGNANO

Al “Garavaglia” si troveranno di fronte due squadre con umori opposti: il Legnano ha appena raggiunto la vetta e non vuole fermarsi mentre l’Inveruno è in piena crisi di risultati, arriva da sei sconfitte consecutive e attualmente è ultimo in classifica. Sulla panchina legnanese mister Giovanni Cusatis ha ottenuto sei punti in due gare, agganciando al primo posto la Pro Sesto, che nel 2020 non ha ancora fatto un punto e domenica ospiterà la Virtus Bolzano. Il Legnano non vuole abbandonare la vetta e l’unico modo per riuscirci è continuare a vincere.

MILANO CITY – CASTELLANZESE

Sarà una sfida salvezza importante al “Battaglia”. Il Milano City dopo un girone di andata difficile ha cambiato volto alla squadra e sta provando a recuperare posizioni. In questo 2020 ha ottenuto quattro punti in tre gare e domenica cercherà di sfruttare il fattore casalingo per metterne in tasca altri. La Castellanzese, che sta provando a uscire dalla zona playout, arriva dal fondamentale successo sull’Inveruno e anche a Busto Garolfo si presenterà con l’ambizione di portare a casa un risultato positivo.