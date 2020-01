Litecoin: la criptovaluta considerata l’argento digitale

Litecoin è una criptovaluta fra le più competitive sul mercato, la loro nascita è opera di Charlie Lee (ex dipendente di Google) e da subito ha dimostrato di essere una moneta virtuale solida, questo ha spinto gli operatori finanziari e gli utenti ad investire in litecoin provocando un aumento delle quotazioni in pochi giorni, raddoppiandone il valore.

Per il suo valore di capitalizzazione è considerata una criptovaluta molto vantaggiosa per gli investimenti, a patto di uno studio approfondito dei flussi di mercato onde evitare bruschi cali ed eventuali perdite. Per investire in questa valuta è fondamentale essere in grado di ammortizzare eventuali svalutazioni, come in tutte le cripto valute. Litecion continua a confermare una notevole spendibilità sul mercato, il suo livello è fra le prime criptovalute quasi al pari passo di bitcoin. Se quest’ultima è stata definita come l’oro digitale, litecoin ha preso il soprannome di argento digitale.

Che cos’è litecoin?

Litecoin è una criptovaluta che come le altre monete digitali, consente attraverso il peer to peer dei pagamenti istantanei con commissioni molto convenienti, quasi a costo zero, a favore di un terzo. Questa rete globale di pagamenti open source, è decentralizzata dalle banche ma possiede una liquidità elevata per le transazioni finanziarie, che risultano molto veloci rispetto alle monete virtuali concorrenti. È un mezzo di scambio consolidato, complementare ai più famosi bitcoin.

Le transazioni con litecoin sono sicure?

Come ogni criptovaluta, anche litecoin è fondata su calcoli matematici sofisticati ed algoritmi che consentono un livello di sicurezza eccelso. Il suo sistema per le transazioni è sicuro ma anche molto rapido, sono sempre di più gli utenti e le aziende che effettuano questo tipo di pagamento e transazioni, questo ne fa aumentare la sicurezza e la qualità del servizio, infatti, le monete virtuali assumono maggiore forza in modo direttamente proporzionale agli utenti che le usano.

Quali sono le differenze fra bitcoin e litecoin?

La principale differenza fra le due monete virtuali è che litecoin presenta prestazioni migliori e tempi per le transazioni notevolmente ridotti. Per una transazione, bitcoin impiega circa 300 minuti, mentre litecoin soltanto due minuti. Questa rapidità delle operazioni consente un utilizzo sempre maggiore e più comodo da parte degli utenti ma anche delle aziende, e come specificato prima, la criptovaluta diventa più affidabile. Questa è una delle ragioni per cui è cresciuta in tempi rapidi dopo la sua creazione e distribuzione nel 2011. Oggi è una moneta virtuale affermata che ha assunto un ruolo chiave nel sistema dei pagamenti, a differenza di bitcoin che è considerata nella maggior parte dei casi, una riserva di valore.

Quali sono i vantaggi di litcoin?

Soprattutto dal punto di vista tecnico, litecoin presenta numerosi vantaggi, innanzitutto consente una maggiore frequenza di conferma per quanto riguarda le transazioni, quindi permette una conservazione dei dati più precisa e dettagliata. Indipendente dal luogo fisico dove ti trovi o dove devi indirizzare il pagamento o il trasferimento, l’operazione è istantanea e ha costi quasi pari a zero, ne consegue un grande vantaggio per ogni tipo di transazione e somma di denaro che devi spostare.

Puoi affidarti a diversi programmi e software online se non sei un esperto, è fondamentale acquisire un po’ di dimestichezza per operazioni di un certo valore, ma puoi effettuare operazioni più semplici senza problemi. Questa moneta virtuale presenta numerosi vantaggi ed è sicuramente una delle migliori evoluzioni delle criptovalute, con un po’ di studio e attenzione, può costituire una risorsa di pagamento preziosa per la tua azienda o per le tue transazioni private.27