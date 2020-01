Mastini, l’assedio è vincente: piegato il Pergine all’overtime

Due punti ai Mastini, uno al Pergine: verdetto giusto al PalAlbani nel quarto turno di Master Round. Due punti guadagnati dai gialloneri, e pazienza se il Merano allunga di un passettino in classifica (poker di Carpino all’Appiano che ha rischiato di mandare all’overtime la partita): la squadra di Da Rin non ha la brillantezza dei giorni migliori ma strappa comunque un successo sui più vicini inseguitori in classifica, spuntando un 3-2 in rimonta dopo che i trentini erano arrivati fin troppo presto al doppio vantaggio.

Una vittoria, dunque, dovuta al carattere e alla costanza prima ancora che alle qualità tecniche: il Varese, anzi, è apparso talvolta impreciso e – specie in avvio – meno incisivo del solito. I gialloneri però hanno avuto il merito di credere nel successo fino al termine, lasciando sempre meno spazio alle Linci che, al contrario, hanno avuto il torto di amministrare il risultato troppo a lungo. Una tattica che, in fondo, non ha pagato anche se Vanetti e soci hanno dovuto attendere il prolungamento per festeggiare contro un’avversaria che lamentava alcune assenze.

La superiorità nel volume di gioco è apparsa evidente nel dato dei tiri tentati, 56 a 26, con il portiere ospite Quagliato autore di una prova eccellente, applaudito dalla quindicina di tifosi arrivati dalla Valsugana con le corde vocali bollenti. Da sottolineare anche la grandissima disciplina sul ghiaccio: appena 4′ di penalità, tutti a carico degli ospiti, Varese sempre al completo.

Insomma, giusto prendere le parti migliori della serata, compresa la presentazione – nel primo intervallo – del nuovo arrivo Giancarlo Caranci che vestirà la maglia numero 8 e presumibilmente esordirà sabato a Torre Pellice, in una trasferta insidiosa sul campo di una Valpe ferita, in calo e per questo ancor più pericoloso. Da valutare la eventuale presenza di Raimondi, finito in pronto soccorso per precauzione a partita in corso per via di una botta violenta all’inguine. Speriamo si riprenda presto.

LA PARTITA

L’avvio è da incubo per i gialloneri, che in difesa ballano fin dalla prima azione avversaria. Tura è miracoloso dopo un paio di minuti ma sul successivo errore di Cecere non può nulla contro Viliotti che lo punta e lo batte con un tiro tra i gambali. Per vedere i Mastini più incisivi bisogna attendere almeno l’8’/9′ quando è Franchini a impensierire Quagliato, comunque attento. Duello ripetuto all’11’ quando il portiere ospite è miracoloso sull’attaccante italo-canadese e poco dopo (c0n il corpo) anche su Piroso (molto bravo, stasera). Quando il Pergine rompe l’assedio, diventa pericoloso: provvidenziale al 16′ un tuffo di Cecere a interrompere l’ultimo passaggio nei pressi di Tura. Il quale, a sua volta, salva su Valorz, Buonassisi e infine su Foltin.

Che non sia il miglior Varese lo si vede anche a inizio ripresa, tuttavia i gialloneri provano a occupare con costanza il terzo di attacco; Quagliato e i difensori biancorossi però reggono anche in mischia. E in casi simili, una ripartenza può essere fatale: se ne accorge Tura, trafitto per la seconda volta al 23′, stavolta da Lombardi. A metà periodo, finalmente, i Mastini rompono il ghiaccio per merito di uno dei giocatori più positivi, Daniele Odoni: il centro realizza un gran gol, rientrando da sinistra al centro e poi trovando il varco di giustezza alla destra di Quagliato. Poco dopo c’è anche – incredibile – la primissima penalità del match, arrivata ai danni di Sinosi ma non porta frutto, con il goalie ospite insuperabile. Con il secondo powerplay il Varese va ancora più vicino al pareggio ma Piroso trova un Quagliato clamoroso che prima respinge con il gomito alto e poi, addirittura, da sdraiato. Da Rin, nel frattempo, ha perso Raimondi per infortunio.

I Mastini hanno un solo modo per riacciuffare la partita: alzare il baricentro e provare ad assediare la porta delle Linci, anche se sono proprio i trentini ad avere l’occasione più clamorosa per chiudere i conti. Errato rinvio di Tura, porta sguarnita e fendente di Bonassisi che si infrange sul palo giallonero, roba da baciarlo come fece Pagliuca ai Mondiali ’94. Anche perché, poco dopo, la legge del gol sbagliato non tradisce: i Mastini sono bravi a pressare il Pergine nel proprio terzo, e così su un disco giocato in modo incerto si avventa Marcello Borghi che infila il 2-2. Nel quarto d’ora seguente il punteggio non cambia: qualche altra parata di Quagliato ma anche un paio di interventi giusti di Tura mandano il match all’overtime. Le Linci, però, iniziano un po’ timorose e allora i Mastini vanno a prendersi il successo: azione rapida di Franchini che punta la porta, finta l’assist a destra e poi buca Quagliato per la terza e ultima volta. Varese Va.

MASTINI VARESE – PERGINE SAPIENS 3-2 OT

(0-1; 1-1; 1-0; 1-0) RETI: 3.59 Viliotti (P); 23.18 Lombardi (P – Valorz), 29.46 Odoni (V – Asinelli, Vanetti); 46.05 M. Borghi (V); 61.45 Franchini (V – Ilic) VARESE: Tura (Bertin); Schina, Re, Ilic, F. Borghi, Lo Russo, Cecere; Franchini, Perna, M. Borghi, Raimondi, Ross Tedesco, Vanetti, Piroso, Odoni, Asinelli, Teruggia, Andreoni, M. Mazzacane, Privitera. All. Da Rin.

ARBITRI: Lega e Lottaroli (Bassani e Grecchi).

NOTE. Penalità: V 0′, P 4′. Superiorità: V 0-2, P 0-0. Spettatori: 347.

MASTER ROUND IHL

RISULTATI (4a giornata): Varese – Pergine 3-2 OT; Bressanone – ValpEagle 5-3; Merano – Appiano 5-3.

CLASSIFICA: Merano 25; VARESE 23; Pergine 18; Bressanone, ValpEagle 17; Appiano 10.