Migliora la qualità dell’aria: revocati i divieti a Monza

«I valori medi delle concentrazioni di PM10 sono inferiori al limite dei di 50 µg/m³ in tutte le stazioni della Lombardia e, come previsto, a partire da domani, mercoledì 22 gennaio, saranno revocate le misure temporanee di primo livello attive in provincia di Monza».

Lo fa sapere l’assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo.

Da domani, dunque, le misure temporanee nei comuni con più di 30.000 abitanti e in quelli aderenti su base volontaria nella provincia di Monza, dove per due giorni consecutivi i valori medi di Pm10 sono stati al di sotto del limite di 50 µg/m³, sono revocate.