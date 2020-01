Una mostra, un incontro e una performance teatrale per non dimenticare

Il Comune di Induno Olona, la sezione Anpi cittadina e l’Anfass di Varese in occasione del Giorno della Memoria organizzano una mostra intitolata “Perché non accada mai più. Ricordiamo“, che sarà inaugurata sabato 25 gennaio alle 11 in sala Bergamaschi.

Dopo l’inaugurazione ci saranno una visita guidata alla mostra e una performance teatrale a cura dei ragazzi del Liceo artistico Frattini di Varese. In conclusione aperitivo per tutti.

Una seconda iniziativa è in programma sabato 1° febbraio nella sala della biblioteca di via Piffaretti, dove alle 9.30 si terrà una tavola rotonda intitolata “La paura del del diverso. Riflessioni su intolleranza e dintorni”. Dopo i saluti del sindaco Marco Cavallin sono previsti gli interventi di Michele imperiali, direttore generale della fondazione Renato Piatti Onlus, del professor Enzo Laforgia, ricercatore storico e docente del liceo classico Cairoli di Varese, e di Ester De Tomasi presidente dell’Anpi provinciale di Varese, In conclusione verrà sarà ripresentata la performance teatrale degli studenti del Liceo artistico.

La mostra potrà essere visitata da sabato 25 gennaio a domenica 2 febbraio dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 12. Apertura mattutina alle scuole prenotando al numero 345 3383821.

La locandina