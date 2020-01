Open Day all’Its Red per i corsi “Costruction Manager e in Energy Manager”

Open Day di ITS Red lunedì 3 febbraio, dalle 15 alle 17, al Laboratorio Edile Varese, via Monte Santo, 38E.

L’architetto e docente Luca Berra illustrerà i corsi di alta formazione in Costruction Manager e in Energy Manager.

ITS Red Academy, infatti, forma super tecnici nel settore della Bioedillizia, della Green economy, del Risparmio energetico, delle Nanotecnologie e del Marketing per il made in Italy.

ITS Red Academy è il primo ITS in Italia nell’area efficienza energetica, per efficacia dell’offerta e per la capacità dei diplomati di entrare con successo nel mondo del lavoro. A confermarlo la pubblicazione della classifica INDIRE, il monitoraggio del Ministero dell’Istruzione che ogni anno valuta la qualità educativa del Sistema ITS, grazie all’indice di occupabilità degli studenti ITS Red a un anno dal diploma, arrivato all’85%.

Gli studenti e le persone interessate a partecipare potranno iscriversi, fino ad esaurimento posti, utilizzando il servizio Eventbrite. Qualora i posti fossero esauriti si prega di inviare una mail a segreteria.varese@itsred.it.