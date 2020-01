Otto amiche aprono la biblioteca di sant’Ambrogio

Una biblioteca a Sant’Ambrogio Olona.

Il servizio verrà inaugurato ufficialmente domenica prossima 12 gennaio a mezzogiorno alla presenza del sindaco Davide Galimberti, del vicesindaco Daniele Zanzi e del presidente della Commissione Cultura Francesco Spatola.

Sarà un momento di festa per presentare un servizio voluto da otto amiche che hanno dato vita all’associazione “Legger Mente”.

Una passione, quella per i libri, che le ha convinte ad avviare un’offerta innovativa per il rione.

A mettere a disposizione i locali è stata la parrocchia. Quindi il progetto ha vinto un bando della Fondazione comunitaria del Varesotto con cui si sono pagati i lavori di ristrutturazione e acquistato gli arredi.

Donazioni, invece, hanno permesso di raggiungere una dotazione di circa 1500 titoli, su diversi argomenti. Ci sono anche pezzi di pregio: manoscritti risalenti al 1700 che potranno essere ammirati ma non dati in prestito.

In attesa di capire la risposta del rione, le 8 volontarie hanno pensato a un’apertura ridotta: due ore al giorno alternando pomeriggi ( mercoledì e venerdì) e mattine ( giovedì e domenica). Per l’avvio delle attività mancano ancora alcuni dettagli, tipo l’abbonamento che permetterà la tracciabilità dei libri dati in prestito, come pure il calendario di eventi tra presentazioni e letture condivise.

Il primo giorno ufficiale di attività sarà mercoledì prossimo 15 gennaio.