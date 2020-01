Sono 57 mila le multe spiccate dagli agenti varesini: Il 15% in meno

Oltre diciottomila ore in servizio in città e in particolare nei quartieri a tutela della sicurezza: è questo uno dei dati sulla attività della Polizia locale di Varese diffusi in occasione della prossima festa di San Sebastiano patrono dei vigili comunali, che si svolgerà domenica 19 gennaio nel quartiere di Bregazzana.

Come ogni anno la festa è anche il momento per fare il punto sulle azioni svolte dagli agenti della Municipale nell’anno appena concluso. A spiccare sono le oltre 18 mila ore di servizio svolte nel 2019 dai vigili in città e nei quartieri di Varese.

Un dato che ha visto un netto incremento negli ultimi due anni, con un più 40% rispetto al 2017. Il 2019 poi ha visto un potenziamento ulteriore della sinergia tra Polizia locale e Questura con lo svolgimento di azioni mirate e congiunte tra le diverse forze per aumentare il presidio in diverse zone della città. A questo si aggiungono i programmi per il controllo di vicinato: l’anno scorso ne sono stati attivati 2 nei quartieri di San Fermo e Bobbiate, altri 4 partiranno a Sant’Ambrogio, Bregazzana, Bizzozero e a Biumo.

A questo si aggiungono le ore di presidio di fronte alle scuole cittadine, che nel 2019 sono state oltre 2000 e il controllo per la sicurezza stradale agli incroci più pericolosi per un totale di 3500 ore. In merito alla sicurezza urbana nel 2019 gli agenti della Polizia locale sono stati impegnanti in oltre 60 interventi, hanno accertato 9 Daspo e contestato 25 sanzioni: un numero in calo rispetto all’anno scorso segno anche di una diminuzione degli illeciti.

«In questi anni abbiamo aumentato notevolmente le ore di attività che la Polizia locale svolge ogni giorno al fianco dei cittadini – spiega il vicesindaco Daniele Zanzi – Per questo, il nostro ringraziamento va a tutti gli agenti che sono impegnati nel garantire la sicurezza dei varesini. Un grande lavoro che negli anni ha visto il potenziamento sotto diversi ambiti e che sta dando i suoi frutti».

Nel 2019 i posti di controllo di polizia stradale sono stati 290, per un totale di oltre 15200 veicoli controllati. Oltre 2300 le ore che hanno visto impegnati gli agenti per la sicurezza stradale, con un aumento rispetto al 2018. Durante questi presidi sono stati svolti 85 controlli con etilometro. Sono stati rilevati 586 incidenti stradali, numero sostanzialmente in linea con il 2018.

Il 2019 vede anche un grosso impegno sul fronte dei controlli ma un calo del 15% delle sanzioni effettuate: diecimila in meno rispetto al 2018, si passa dalle 67 mila di due anni fa alle 57 mila del 2019.

In calo invece, ma ancora troppi, i casi di automobilisti che non rispettano i limiti di velocità o il semaforo rosso e guidano in stato di ebbrezza o facendo uso del telefonino. In particolare, rispetto al 2018 diminuiscono lievemente le multe comminate agli automobilisti che hanno attraversato con il rosso: 5337 nel 2019. Crescono invece (3445 nel 2019) le sanzioni per chi ha varcato senza autorizzazione la ZTL del centro storico di Varese. Per l’uso del telefono alla guida invece sono state elevate 165 sanzioni.

Nel 2019 si aggiungono sanzioni per la mancata revisione del veicolo: 616, in calo rispetto all’anno scorso, e 19 contravvenzioni per guida senza patente, anche in questo caso numero in lieve calo. Ci sono poi da segnalare le violazioni dei limiti di velocità sulle strade cittadine che hanno portato a 271 sanzioni con una lieve diminuzione però rispetto al 2018. Le sanzioni per chi è stato trovato alla guida in stato di ebbrezza sono state 67, mentre le multe per la mancanza di copertura assicurativa del veicolo sono state 112 .

«I nostri obiettivi – spiega il comandante Matteo Ferrario – sicurezza urbana e sicurezza stradale, sono precisi e semplici, ma al tempo stesso importanti perchè tesi ad incrementare la percezione di sicurezza che la città chiede e per la quale siamo pronti ad investire in nuove risorse umane, nuove risorse tecnologiche e nuovi metodi organizzativi del servizio, senza mai smarrire la piena consapevolezza della nostra storica funzione nell’ambito della vita della nostra città».

VIGILI IN FESTA A BREGAZZANA PER SAN SEBASTIANO

Domenica, alle 10 presso la Chiesa parrocchiale di Bregazzana si terrà la Messa in onore di San Sebastiano, a cui la chiesa parrocchiale è dedicata e che è il santo patrono dei vigili.

Alla cerimonia presenzieranno, oltre agli appartenenti al corpo di Polizia locale in servizio e in congedo, le autorità a partire dai rappresentanti delle Forze dell’Ordine, dal Sindaco Davide Galimberti e dal vicesindaco con delega alla Polizia locale, Daniele Zanzi.

Ogni anno infatti la comunità di Bregazzana celebra la propria festa patronale ospitando la Polizia locale e le autorità cittadine proprio per confermare lo spirito di condivisione e compartecipazione tra cittadinanza e agenti. Dopo la celebrazione liturgica e il solenne momento dell’onore ai caduti, la festa proseguirà sulla piazzetta del borgo, dove verrà servito a tutti i presenti uno speciale pranzo alpino. La sezione degli alpini di Varese arricchirà la festa con i canti eseguiti dal proprio Coro “ANA – Campo dei Fiori”.