Presepi in vetrina, premiazioni in piazza per i commercianti

Un Natale speciale per i commercianti di Laveno Mombello che hanno concluso il periodo di festività con la premiazione del concorso “Presepi in vetrina”. Un’iniziativa proposta dal rinnovato Comitato dei Commercianti che si è conclusa nella giornata di domenica 5 gennaio, alle 15, in piazza Caduti del Lavoro.

«Siamo felici di raccontare questo Natale con l’evento che ci ha permesso di condividere e mostrare creatività, collaborazione e simpatia con le nostre vetrine – scrivono -. Un risultato che ha stupito prima di tutto noi organizzatori, confidavamo in una buona affluenza e siamo felici di aver raccolto favore positivo da quasi tutti i commercianti. Sono state trentamila le visite alla pagina Facebook di lavenoèshopping, centinaia i commenti del pubblico alle immagini pubblicate e veramente un fiume di like ai presepi più caratteristici».

Le premiazioni hanno visto coinvolti i dieci commercianti: «Inizialmente pensavamo di premiare solo il primo, poi la quantità di buoni regalo che abbiamo raccolto da molti commercianti ci ha permesso di estendere la classifica a ben 10 vetrine». Le iniziative del comitato non si fermano qui e già il 15 gennaio si troveranno per proporre nuove idee.

Ecco quindi la classifica dei vincitori:

Classifica concorso Presepi in vetrina:

1. Classificato: ATELIER ESTER

2. Classificato: PASTICCERIA DEL DUCA

3. Classificato: FERRAMENTA VANOLI

4. Classificato: PANIFICIO BIRTOLO

5. Classificato: PASSIONE PIZZA

Vengono inoltre assegnati dei premi speciali a:

Presepe in quota: FUNIVIA LAGO MAGGIORE

Presepe in quota: CAPANNA GIGLIOLA

Presepe della frazione Cerro: LELLA MODA

Presepe della frazione Mombello: PANIFICIO PASTICCERIA 2000

Un premio speciale, per il grande impegno di ogni anno ad illuminare e creare nuovi

elementi al RISTORANTE PICCOLO MORO.