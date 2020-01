Tutto pronto per la Cinque Mulini: domenica 26 le gare internazionali

La Cinque Mulini numero 88 è ufficialmente in rampa di lancio. La storica campestre nata nel 1933 e organizzata dall’Unione Sportiva San Vittore Olona è stata presentata questa mattina – martedì 21 gennaio – al centro servizi “Bezzi” nella sede del Banco Bpm di via Massaua a Milano. Una cerimonia che dà il via a una serie di eventi che vivranno il proprio clou domenica 26 con la disputa delle gare più attese e importanti.

Anche in questa stagione, infatti, la Cinque Mulini è stata inserita nel World Athletics Cross Country Permit, il circuito internazionale che raggruppa (sotto l’egida della IAAF) le più importanti manifestazioni di corsa campestre. Tra le otto prove ci sono il Campaccio di San Giorgio su Legnano oltre a cinque gare spagnole e a una portoghese. La Rai ha confermato la propria presenza con una diretta tv che andrà in onda domenica tra le 12,05 e le 13,30; telecronaca affidata all’esperienza di Franco Bragagna e al commento tecnico di Orlando Pizzolato, due volte vincitore della Maratona di New York.

Tanti i grandi atleti del passato che hanno presenziato alla presentazione milanese della gara, introdotti da Marco Aldeghi (responsabile area commerciale di Banco Bpm): Nadia Dandolo, Paola Pigni, Gaetano Erba e Francesco Panetta sono nomi che ancora oggi emozionano gli appassionati di cross-country e i tifosi che ogni anno raggiungono San Vittore Olona per sostenere i protagonisti della Cinque Mulini.

Il programma di tutte le gare è stato illustrato da Giuseppe Gallo Stampino, presidente dell’US San Vittore Olona 1906, affiancato per l’occasione dal telecronista Nicola Roggero. Sabato 25 sono in calendario le prove valide per la 25a edizione della Cinque Mulini Studentesca (lanciato il restyling del logo, curato dagli studenti dell’IRIS “Stanislao” di Rho) mentre domenica 26 sarà la volta di tutte le altre competizioni. Si comincerà al mattino con i master che gareggeranno a partire dalle ore 9; gli start delle due gare internazionali sono invece previsti per le 12 (con le donne ci saranno anche le categorie Juniores e Promesse, sulla distanza dei 6mila metri) e per le 12,35: i senior internazionali maschili si affronteranno sugli 11mila metri. La rincorsa al trono che nel 2019 fu del keniano Jairus Birech e della qatariota Winfred Yavi.