Sant’Antonio, tantissimi animali alla benedizione

Il 17 gennaio è la festa di Sant’Antonio, patrono del fuoco e protettore degli animali. Come tradizione vuole in questo giorno arriva la benedizione degli animali. Il Santo infatti viene spesso raffigurato con un bastone, il fuoco ai suoi piedi, un Tau e un maiale accanto a lui.

Secondo la leggenda durante la notte di Sant’Antonio gli animali acquisirebbero per qualche ora il dono della parola. La festa di Sant’Antonio segna il passaggio dall’inverno alla primavera ed è dunque legata al momento in cui torna la luce, il calore, la fertilità dei campi.

Oggi alle ore 15:00 chiunque potrà far benedire il proprio animale presso il Borgo di fronte alla chiesetta di S. Antonio Abate, in via D’Annunzio a Saronno.

L’evento è organizzato dal gruppo Sant’Antonì da Saronn, con l’ausilio di Don Alberto Corti.