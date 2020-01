Sardine legnanesi: “A Bologna una grande energia”

Sono moltissimi e da tutta la provincia, coloro che hanno partecipato alla manifestazione organizzata a Bologna dal movimento. Tra questi anche un gruppo di Legnano che manda le proprie considerazioni sulla manifestazione che si è tenuta domenica 19 gennaio.

“A seguito della nostra partecipazione alla manifestazione delle Sardine dello scorso 19 gennaio in piazza VIII Agosto a Bologna, possiamo ribadire il nostro entusiasmo in quello che stiamo portando avanti, accresciuto ancor di più da questa esperienza collettiva, fatta di persone, di storie, di condivisione, di arte e bellezza. Possiamo dirci felici di aver condiviso la Piazza con sardine di qualsiasi età, provenienti da diverse zone dell’Italia, con le quali abbiamo avuto modo di confrontarci e condividere il pensiero positivo che in questi mesi stiamo cercando di diffondere. L’energia proveniente dal palco, dal susseguirsi delle parole dei diversi artisti, giornalisti, dalla storia di integrazione di Moussa, alla poesia di Franco Arminio, alla satira di Bergonzoni, alle parole sulla mafia e sulla dignità del lavoro di Ruotolo, legate insieme dalla musica, hanno animato e alimentato la voglia e la necessità di proseguire verso il cambiamento. Quello che ci auguriamo è che tutto l’entusiasmo della piazza si traduca in un reale impegno con la partecipazione al voto che si terrà domenica 26 Gennaio in Emilia Romagna, nella speranza di raggiungere l’obiettivo primario del movimento”.