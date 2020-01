Sclerosi Multipla, audizione di Aism in Commissione Sanità

“La sclerosi multipla è la seconda malattia invalidante che colpisce i giovani sotto i 40 anni, dopo gli incidenti stradali. In Lombardia ci sono circa 20mila malati, in Italia c’è una nuova diagnosi ogni 3 ore. È un’emergenza che va affrontata e Regione Lombardia si impegna, con la nostra Commissione in prima linea, a supportare in tutti i modi possibili il lavoro di Aism”.

Così Emanuele Monti (Lega, Presidente della III Commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia, a seguito dell’audizione di oggi a Palazzo Pirelli con l’Associazione italiana sclerosi multipla.

“L’Aism è la terza associazione a livello mondiale per contributi alla Ricerca – spiega il Presidente Monti – l’audizione di oggi è stata molto importante nonché propedeutica al supporto che Regione Lombardia potrà fornire a questa realtà per la lotta contro la sclerosi multipla. Il nostro lavoro come Commissione Sanità si articolerà innanzitutto nel portare avanti le richieste dell’associazione presso l’Assessorato al Welfare, quindi nella valorizzazione dei centri di eccellenza, presenti sul nostro territorio, da supportare per il potenziamento della rete di assistenza e cura delle patologie gravi”.

“In quest’ottica – aggiunge Monti – sarà fondamentale la collaborazione con l’Istituto Besta per le malattie neurologiche. Nei prossimi mesi approfondiremo con l’Assessorato tutte le possibilità che abbiamo davanti”.

“Fondamentale integrare anche gli aspetti riabilitativi e la presa in carico multidisciplinare dei pazienti – sottolinea il Presidente della Commissione – queste le richiesta giunte dall’associazione. L’impegno a farsi carico della persona in tutti i suoi aspetti, non limitandosi alle cure e al ricovero, ma seguendolo in tutte le fasi successive per sostenerlo nella quotidianità, rappresenta l’obiettivo che ci stiamo ponendo per tutte le patologie gravi, per le quali abbiamo avuto audizioni e tavoli di approfondimenti da inizio Legislatura ad oggi”.

I DATI (fonte: “Barometro della Sclerosi Multipla” di Aism)

La malattia colpisce, come emerge dai dati raccolti e pubblicati dall’Aism, oltre 122.000 persone in Italia con una diffusione doppia nelle donne rispetto agli uomini: si stimano più di 3.400 nuovi casi l’anno, con una incidenza stimata tra 5.5 e 6 su 100.000 in Italia (12 su 100.000 per la Sardegna).

Il valore dei casi prevalenti, stimati dall’Associazione intorno ai 198 casi per 100.000 abitanti (ad eccezione della Sardegna con 370 casi ogni 100.000 residenti), trova corrispondenza e conferma nei dati derivanti dai flussi correnti regionali registrati nei PDTA regionali dedicati alla patologia con un range tra i 150 e i 210 casi per 100.000 abitanti. La patologia è diagnosticata nella maggior parte dei casi tra i 20 e i 40 anni di età. La sclerosi multipla può manifestarsi con diverse forme, principalmente quella a ricadute e remissioni e quella progressiva, rispettivamente nell’80- 85% e nel 10-15% dei casi.