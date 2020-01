Scoperto con la droga, tenta la fuga per le vie del centro di Gallarate, ma viene bloccato e rimpatriato.

Protagonista un ventitreenne tunisino, irregolare in Italia. Il giovane, pizzicato in via Cavour insieme ad un gruppetto di altri coetanei, alla vista degli agenti, dopo essersi disfatto di un involucro, ha iniziato una forsennata fuga verso il centro cittadino, cessata all’interno di un cortile della via Sommariva, dove è stato bloccato.

Dopo gli accertamenti di rito e d’intesa con l’Ufficio Immigrazione della Questura di Varese, è stato accompagnato presso il C.P.R. di Torino, in attesa di essere rimpatriato e segnalato all’autorità amministrativa, avendo riconosciuto la paternità delle due dosi di cocaina di cui ha cercato di disfarsi durante la fuga.