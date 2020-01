Scuola Media Prealpi, un Open Day per scoprire la scuola che ha un cuore

Una nuova scuola media che dia conoscenze, strumenti e bagaglio culturale ai propri studenti, ma che abbia anche un cuore.

È questo l’obiettivo con cui l’Istituto Prealpi di Saronno apre le porte della nuova Scuola Media Prealpi (scuola secondaria di primo Grado) a partire dall’anno scolastico 2020/2021. «Un progetto – spiega l’amministratore dell’Istituto Paolo Strano – che va a completare l’ultra quarantennale esperienza dell’Istituto Prealpi. Il nuovo Polo didattico riservato agli studenti in uscita dalla scuola elementare e in ingresso nella Scuola pone al centro del suo progetto didattico l’alunno nelle sue specificità e nelle sue differenze, nella consapevolezza che la classe non è il luogo della competizione bensì il luogo dell’apprendimento per crescere aperti nelle relazioni, forti nell’impegno, sicuri nelle competenze di base».

Per conoscere la nuova Scuola Media Prealpi è stato organizzato un Open Day sabato 25 marzo, dalle 9 alle 12.30, nel corso del quale la preside Simona Comoli presenterà la struttura di via Buozzi 2, le aule, l’offerta formativa e l’anima del progetto: «Abbiamo voluto rendere evidenti alcune parole chiave, scrivendole anche sui muri dei corridoi della nostra scuola – spiega la futura dirigente della Scuola Media Media Prealpi -: educare, conoscere, motivare, orientare, trovare un proprio metodo di studio, includere. Siamo convinti che si può essere diversi e migliori. Vogliamo una scuola che dia attenzione al ragazzo nella sua individualità, che tenga conto delle differenze e le consideri un valore, che dia spazio alla parte educativa fondamentale e rafforzano i ragazzi nella loro personalità. In una fase di crescita complessa è importante trovare la chiave per fare emergere i punti forti e dare la possibilità a tutti di crescere e svilupparsi».

La Scuola Media Prealpi è una struttura paritaria, laica, con un’offerta economica concorrenziale (l’unica a fornire i libri di testo gratuitamente) rispetto agli istituti dello stesso tipo, senza dimenticare la possibilità per le famiglie di aderire alla Dote Scuola Regionale che offre un contributo economico importante.

Accanto all’offerta didattica che si articola nelle sei ore giornaliere, con insegnanti qualificati, lo studio della seconda lingua spagnola, la presenza di materiali tecnologicamente avanzati (Lavagne interattive multimediali in ogni classe, un’aula informatica all’avanguardia), c’è anche la possibilità di aderire ai corsi pomeridiani facoltativi: dal musical nel bellissimo teatro presente nella struttura, allo sport, con proposte specifiche per lo sviluppo sano e armonioso del corpo; dall’approfondimento dell’inglese con docenti madrelingua e la collaborazione con il Cambridge Institute all’informatica, con la possibilità di ottenere la certificazione ECDL. Inoltre ci sarà il venerdì pomeriggio uno spazio dedicato al metodo di studio, con percorsi personalizzati per permettere a tutti i ragazzi di crescere e sviluppare competenze adeguate. Per chi si ferma di pomeriggio sarà a disposizione il servizio mensa.

Da non dimenticare la presenza di uno Sportello di Ascolto, servizio che potrà accogliere con colloqui personalizzati i ragazzi e le famiglie, e l’attenzione particolare per gli alunni che hanno Bisogni Educativi Speciali, attraverso un’alleanza tra scuola e famiglia. Ci saranno colloqui di counselling per affrontare momenti di difficoltà, cambiamento, conflitti e problemi relazionali, con spazio all’inclusione e attività contro il bullismo attraverso progetti di formazione e sensibilizzazione.

Appuntamento quindi con l’Open Day di sabato 25 gennaio, dalle 9 alle 12.30, in via Buozzi 2 a Saronno per scoprire la Scuola Media Prealpi.

Per richiedere maggiori informazioni si può contattare l’ufficio Iscrizioni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14 oppure si può prenotare un appuntamento in segreteria per un incontro individuale con la presidenza contattando il numero 029600580 o scrivendo a scuolamedia@prealpiscuole.it.