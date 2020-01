Segnaletica di sicurezza Inventivashop, i professionisti della comunicazione visiva

La segnaletica aziendale è una componente essenziale della comunicazione di un’impresa, ne vanno quindi valutati con cura gli obblighi di legge, soprattutto per quanto riguarda la segnaletica di sicurezza, e le opportunità per crescere in termini di visibilità e produttività interna.

Le scelte a livello grafico vanno condotte rispetto a un criterio di assoluta coerenza con quanto previsto dalle restanti attività di comunicazione. Un errore in questo senso può indurre a messaggi fuorvianti e talvolta persino svantaggiosi in ottica di business.

Della segnaletica interna fanno parte molteplici elementi, tra questi troviamo la segnaletica di sicurezza. In ogni contesto lavorativo la sicurezza rappresenta un aspetto chiave, strategico sia per limitare ogni rischio, sia per il rispetto delle disposizioni di legge.

Concetti di Wayfinding e segnaletica aziendale, anche se spesso sottovalutati, sono argomenti seri e complessi da considerare in una corretta progettazione di edifici. La normativa pertinente interessa il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, ma anche la UNI/EN/ISO 7010/2012, che ha valenza in ambito europeo.

Concepita per conquistare l’attenzione di chi opera in azienda con soluzioni semplici e immediate, relative a circostanze che possono essere fonte di rischio, la segnaletica di sicurezza si articola nelle seguenti tipologie:

segnali di divieto; segnali di avvertimento; segnali di prescrizione; segnali di soccorso; segnali antincendio.

Nella disposizione della segnaletica va evitata un’eccessiva presenza di cartelli e scongiurate inoltre collocazioni potenzialmente fuorvianti dei segnali. Insomma, è indispensabile approntare un’attenta fase di pianificazione perché la segnaletica riveli tutta la sua efficacia, nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

Una progettazione approssimativa della segnaletica diventa controproducente.

Per raggiungere un risultato apprezzabile, è imprescindibile l’assistenza di professionisti del settore che hanno perfezionato le proprie tecniche realizzative e progettuali nel corso di anni di attività.

