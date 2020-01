Si ribalta sulla provinciale 47enne all’ospedale

Ha perso il controllo della sua auto mentre viaggiava sulla provinciale, la sp32 dir che in paese si chiama via Piave. Per questo un uomo di 47 anni è finito all’ospedale domenica sera in codice giallo.

Il fatto è avvenuto poco dopo le 21 a Leggiuno, sul Lago Maggiore, dove i vigili del fuoco del distaccamento di Ispra sono intervenuti con un’autopompa.

Ancora da chiarire la dinamica, che verrà ricostruita dai carabinieri, anche se sembra che il conducente abbia perso il controllo del veicolo ribaltandosi sulla sede stradale.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario assicurato da un’ambulanza sell’Sos di Travedona Monate.