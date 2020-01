Spettacolare intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco di Legnano sono intervenuti ieri sera, martedì, in un condominio di via Pastrengo (zona stazione) per un’apertura porta. L’intervento ha richiesto l’utilizzo di un’autoscala che è salita fino all’ultimo piano del palazzo per riuscire ad aprire l’abitazione. nessuno è rimasto ferito ma in molti hanno osservato l’operazione dal basso.

Video Legnanonews