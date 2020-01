Da studente varesino a star mondiale di Instagram in una notte: l’inventore del filtro “2020 Predictions”

Filippo Soccini è un ragazzo di 18 anni di Travedona Monate. È uno studente come tanti e frequenta il liceo Classico Cairoli di Varese.

È un ragazzo con tante passioni, come i suoi coetanei, al quale è successo una cosa molto molto particolare: quando si è svegliato la mattina del 2 gennaio ha scoperto di essere sulla bocca di milioni di persone sparse per il mondo, tra le quali numerose star di livello internazionale come la moglie di Justin Bieber, la protagonista di “Stranger Things” Millie Bobby Brown e Jimmy Fallon il più popolare conduttore televisivo degli Stati Uniti.

Ma partiamo dall’inizio. «Da qualche mese ho cominciato ad appassionarmi alla creazione di filtri per Instagram – racconta lui ancora incredulo per quello che gli è successo -. Anche se serve dedizione non è una cosa complicatissima perché esiste un programmino che si chiara Spark AR che, se ci si applica con il giusto impegno, permette di realizzare alcuni lavori».

Il 18enne di Travedona Monate ci si applica da alcuni mesi e prima di Natale ha avuto un’idea per un nuovo filtro da usare sul popolare social network: «Si trattava di una cosa semplice ma a mio parere molto divertente. sono partito dal popolare gioco nel quale bisogna indovinare l’immagine che ci si appiccica sulla fronte. Partendo da questa idea ho fatto un filtro sul quale compariva una sorta di predizione sul 2020».

Ne è nato un filtro Instagram che si chiama “2020 predictions” e che i più giovani tra voi avranno sicuramente visto apparire tra le storie di Instagram.

«Quando il filtro era pronto l’ho caricato sulla piattaforma messa a disposizione da Facebook – racconta Filippo Soncini – e poi me ne sono quasi dimenticato perché ero via con gli amici nel periodo di vacanza. Quando è stato approvato, infatti, mi sono limitato a fare una storia su Instagram invitando i miei amici ad utilizzarlo. Era l’1 gennaio, quello che è successo la mattina dopo non potevo neanche immaginarlo».

La mattina dopo Filippo si è risvegliato con mille follower in più e il telefono tempestato di messaggi ma era solo l’inizio. Il suo filtro ha cominciato a fare, letteralmente, il giro del mondo rimbalzando tra gli account delle star mondiali americane. «Hanno cominciato a scrivermi dei primi Youtuber molto famosi, modelle, attrici, conduttori televisivi». nel giro di una settimana l’account di Filippo ha totalizzato più di 113mila follower, «ora devo tenere il telefono spento dai tanti messaggi che mi arrivano. Lo accendo ogni tre ore pare dare un’occhiata e fare pulizia».

Ma la cosa più strabiliante sono i numeri: «il mio filtro, secondo il report di Instagram, è stato usato da 330 milioni di persone, visualizzato da 1,7 miliardi e condiviso da 120 milioni di persone in tutto il mondo».

Un picco di notorietà che lo ha preso alla sprovvista ma che non gli ha fatto montare la testa, ci racconta: «È evidente che si tratta di una cosa abbastanza straordinaria per un ragazzo di 18 anni come me – spiega il giovane Filippo -. Io non è che stavo tanto dietro a Instagram o fossi alla ricerca di follower. Semplicemente mi piace fare filtri e tutto il mondo della realtà aumentata. Ora non ho intenzione di buttarmi a capofitto in quello che mi è successo, preferisco studiare e capire cosa fare con calma. Ho i miei progetti ma li sto ancora costruendo».