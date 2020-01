Tornelli: sistemi di controllo degli accessi

I tornelli sono uno dei sistemi di controllo agli accessi più diffuso, anche perché si tratta del più pratico e facile da utilizzare. Si tratta di barriere fisiche, che ruotano al passaggio di un soggetto, con la necessità o meno dell’utilizzo di un titolo di ingresso di qualsiasi genere. I tornelli oggi disponibili in commercio sono di vario tipo, più o meno ingombranti e “sicuri” a seconda delle necessità della singola struttura. Scegliere un tornello è una questione correlata alla struttura in cui installare questo tipo di dispositivo.

Quando e perché controllare gli accessi

Sono molteplici le situazioni in cui si rende necessaria l’installazione dei tornelli, sia in ambito pubblico che privato. La motivazione principale per cui li si utilizza riguarda il controllo diretto degli accessi a una struttura, all’aperto o all’interno di un edificio. Ci sono tornelli che permettono di accedere ad alcune stazioni per i mezzi pubblici, così come presso gli stadi. Alcune aziende installano dei tornelli al loro ingresso, per poter consentire l’accesso esclusivamente ai dipendenti o agli addetti ai lavori. Visto che le situazioni di uso di un tornello sono molte, sono disponibili in commercio prodotti di questo tipo di vario genere, dimensione e tipologia. In alcuni casi, ad esempio, il tornello è posizionato esclusivamente per “rallentare” gli accessi ad un edificio, o per impedire l’ingresso a specifici mezzi. In questi casi è possibile che per accedere non sia necessario avere a disposizione alcun titolo specifico. Si pensi ad esempio ai tornelli posizionati all’ingresso di alcuni supermercati.

Che tipo di tornelli installare

Appare chiaro quindi che il tipo di dispositivo di controllo degli accessi da installare in una singola realtà dipende dalle caratteristiche della realtà stessa. Le aziende specializzate in questo tipo di prodotto offrono quindi soluzioni varie, tra cui anche l’opportunità di progettare, realizzare ed installare tornelli del tutto originali, costruiti sulle necessità di un’azienda pubblica o privata. Tra i più diffusi e noti a tutti ricordiamo i dispositivi muniti di singolo braccio rotante, a forma di tripode, che possono essere collegati ad un sistema antieffrazione, così come è possibile munirli di un sistema di apertura correlato alla presenza di una chiave di accesso, quale può essere un biglietto o una tessera magnetica. Questo tipo di tornello è molto diffuso anche perché è tra i più economici e facili da installare.

Tornelli a tutta altezza

Un’altra tipologia di sistemi di controllo degli accessi molto diffusa e conosciuta è del tipo a tutta altezza. Un’alta struttura, munita di vari bracci, permette di fermare un soggetto in entrata in un luogo. Questo tipo di tornello è tra quelli più usati per regolare gli accessi agli stadi, alle stazioni ferroviarie, ai porti o presso strutture turistiche e parchi di tutto il mondo. Se ne possono trovare anche modelli che oltre alle sbarre, in acciaio o in altro materiale, sono corredati anche da una vetrata a tutta altezza. In questo modo non solo un soggetto deve mostrare il proprio titolo per l’accesso, ma non potrà neppure introdurre oggetti all’interno della struttura.