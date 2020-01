Treno in ritardo “causa Seregno”

Ha fatto sorridere, l’annuncio diramato su smartphone e Internet da Trenord per annunciare un ritardo sulla linea S9 Saronno-Albairate: “Il treno 241235 è fermo causa Seregno. Seguono info”.

«Troppo bella Seregno, non me ne vado più» hanno commentato con ironia quelli del Comitato Viaggiatori del Nodo di Saronno, che monitora anche la linea Saronno-Seregno.

La città brianzola, che ha 45mila abitanti, deve davvero aver stregato qualcuno, per provocare il blocco del treno (se non si capisse: è solo ironico). Comunque anche Seregno qualcosa da mostrare, sappiatelo: c’è la medievale Torre del Barbarossa con la sottostante chiesa antica trasformata in palazzo e oggi in centro commerciale, il municipio ottocentesco con la curiosa funtana del magnabagaj, la grandiosa basilica di San Giuseppe, la villa Odescalchi-Silvache talvolta è aperta alle visite.

E anzi: LombardiaBeniCulturali propone anche un itinerari su corti e ville, che parte proprio dalla stazione ferroviaria.