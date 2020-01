Tutti sul ghiaccio alla torbiera di Ganna

C’è chi pattina, c’è chi gioca a hockey e anche chi semplicemente passeggia provando a non scivolare. Sono tante le persone che negli ultimi giorni si stanno divertendo sul ghiaccio della torbiera di Ganna.

Le basse temperature di questi giorni hanno infatti congelato l’acqua di quell’angolo di Valganna, richiamando centinaia di persone per giocare e divertirsi. Attenzione: non stiamo parlando dei due laghi di Ganna e Ghirla (non ancora ghiacciati), ma di quell’area paludosa che si trova lungo la provinciale che va verso Bedero Valcuvia.

Proprio per questi motivi ad oggi l’amministrazione non ha emesso nessuna ordinanza per vietare le attività ludiche su quella superficie, ma dal Comune arrivano alcune indicazioni per vivere al meglio e in sicurezza la zona. Prima di tutto si invitano le persone che vogliono frequentare quella zona a parcheggiare nelle diverse zone autorizzate presenti sul territorio, evitando la sosta selvaggia a bordo strada. Si ricorda poi che nei prati intorno al lago c’è sempre e comunque l’obbligo di tenere i cani al guinzaglio e di raccogliere le loro deiezioni.

Proprio vista la grande affluenza di persone in queste giornata il comune ha allertato il Parco del Campo dei Fiori per le attività di controllo e monitoraggio.