Un glaciologo al “Caffè con gli Alpini”

Giovedì 23 gennaio “Il Caffè degli Alpini”, in occasione del secondo degli incontri dedicati alla Montagna, affronterà il tema della glaciologia, con particolare riferimento alle mutazioni del ghiacciaio Planpincieux.

Relatore della serata sarà Fabrizio Troilo, glaciologo della Fondazione Montagna Sicura, ente che collabora con la Regione Valle d’Aosta nel monitoraggio dei ghiacciai sul versante italiano. L’appuntamento è presso la nostra sede in Via degli Alpini,1-Varese alle ore 21 e al termine, come da tradizione, verrà offerto a tutti i presenti un piccolo rinfresco. Ingresso libero rivolto per tutta la cittadinanza.