Una Zumba contro il cancro

Zumba contro il cancro che non è più male incurabile. Cecilia, Giulia, Lory, Ale, Loredana, Miguel e Federico: cinque maestre e due maestri sul palco nella palestra della scuola media di Gavirate (via Fermi 14), davanti a loro, sul parquet, tutte le allieve, non meno di duecento, alle quali si uniranno come nelle passate edizioni decine di “fuori corso”.

L’evento, una Master Class, si svolgerà domenica 19 gennaio dalle ore 10,30 per sostenere le attività di “Varese per l’Oncologia”, sempre più diffuse sul territorio, e per rilanciare il suo messaggio d’amore e di solidarietà: “Dona un aiuto a chi aiuta una vita”.

La Onlus nata nel 2004 opera negli ospedali di Varese e del Verbano, offre cure domiciliari e trasporti gratuiti a pazienti fragili, ha finanziato borse di studio per specializzandi in Oncologia ed è divenuta negli anni solido punto di riferimento dell’azienda ospedaliera dei Sette Laghi. Dice la maestra Cecilia: “Ci si può prendere cura in mille modi di chi è nel bisogno . Farlo col corpo, il ritmo, la gioia di vivere e il ballo è un insegnamento profondo”.