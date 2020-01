“Vagoni e barconi” in scena a Castano Primo per la Giornata della Memoria

Dall’esperienza nel campo di concentramento di Auschwitz, testimoniata da Primo Levi in Se questo è un uomo, alle tragedie che vivono i migranti nel mar Mediterraneo: un filo che unisce passato e presente portato in scena con lo spettacolo “Vagoni e barconi – i sommersi e i salvati di ieri e di oggi” domenica 26 gennaio, ore 20.30, in Villa Rusconi, in occasione della Giornata della Memoria 2020.

Partendo proprio dalle parole di Levi, lo spettacolo prende una piega più libera grazie all’ispirazione dei testi “Non dirmi che hai paura” di Catozzella e “Non sono razzista”, tracciando un parallelo, ponendo domande e spunti di riflessione.

L’evento è organizzato da Samarate loves books e dall’associazione Auser. “Vagoni e barconi” negli anni precedenti è andato in scena al Caffè Teatro Nazionale di Samarate (proprio grazie a Samarate loves books), al Circolo Quarto Stato di Cardano al Campo e a Lonate Pozzolo.

L’ingresso è libero fino all’esaurimento dei posti in sala.