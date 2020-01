Da Varese si vede Torino, lo sapevate?

Nelle belle giornate di sole, quando i varesini vogliono godersi il panorama della terra dei laghi, vanno in cima al Campo dei Fiori. Un punto di osservazione straordinario che nelle giornate terse può riservare molte sorprese. A Moreno Dell’Olivo, ingegnere informatico appassionato di fotografia e paesaggi (la foto è stata pubblicata sulla pagina Facebook Duck in tour), è capitato di scattare una foto in una giornata molto limpida e di aver immortalato la Mole Antonelliana di Torino. «Nelle giornate serene si vede fino a 125 km di distanza – spiega Dell’Olivo – Nella foto si vede al centro la Mole, alla sua destra il nuovo grattacielo della Regione Piemonte che con i suoi 209 metri è il terzo più alto d’Italia, mentre sulla collina tutta a sinistra si vede la basilica di Superga, sullo sfondo domina il Monviso con i suoi 3841 metri».