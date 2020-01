In via Amendola investita una ciclista

Una donna di 56 anni è stata investita a Saronno. È successo in via Amendola nella mattinata di lunedì 13 gennaio quando la donna in sella alla sua bici è stata investita da un’auto nella zona sud della città. (immagine di repertorio)

La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute in posto con l’equipaggio di un’ambulanza.

Fortunatamente la ferita non è in gravi condizioni: dopo essere stata visitata sul posto è stata trasferita in ospedale in codice verde.