Via Giordani senz’acqua: cantiere urgente per riparare la rete

Via Giordani senz’acqua. Nella via del quartiere di Masnago, interessata dal cantiere per la sostituzione del ponte che scavalca la ferrovia, è in corso un intervento urgente di manutenzione della rete. Lungo la strada è evidente la perdita di acqua.

Lo comunica Lereti, società di distribuzione del gruppo Acsm Agam che assicura che il guasto non è collegato al cantiere della ferrovia. I tecnici sono intervenuti con una ruspa proprio nell’area precedente al ponte.

Nella zona si stanno registrando temporanee interruzioni del servizio idrico. I lavori saranno completati attorno alle 17.30.