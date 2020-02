Ancora una sospensione idrica urgente a Masnago

Terza sospensione idrica in pochi per motivi d’urgenza a Masnago, quartiere di Varese.

Questa volta, la chiusura dovuta alla riparazione di una perdita idrica è in via Carnaga. sempre nella zona Piemonte-Giordani.

L’interruzione dell’erogazione dell’acqua avverrà dalle 8.30 di venerdì 14 febbraio 2020 sino a termine dei lavori, previsti per le 17, a partire dal civico 37 sino a termine della via, e comunque alle utenze presso le quali viene consegnata l’informativa.

Alla riattivazione dell’erogazione potranno verificarsi fenomeni di momentaneo intorbidimento dell’acqua, anche presso le Vie limitrofe a quelle sopra indicate: si consiglia pertanto di fare scorrere l’acqua alcuni momenti prima dell’utilizzo.

Per informazioni contattare l’Ufficio Reti al n° 0332/290305.