Perdita d’acqua a Masnago: è la seconda in dieci giorni

Dopo i problemi del 22 gennaio scorso, dove in via Giordani per molte ore ci sono state interruzioni all’erogazione di acqua, ancora segnalazioni in quella zona di Masnago, Varese.

Questa volta in via Predazzo, una via perpendicolare a via Giordani: una lettrice si è rivolta a noi per segnalarci il “fiume d’acqua” nella via.

La perdita, consistente, ha convinto La società LeReti a dare priorità alla riparazione di quel guasto, rispetto ai due lavori già programmati nella giornata.

I tecnici sono al lavoro dalle 14. Rimarranno temporaneamente senza acqua solo quelli direttamente allacciati al punto dove la perdita si è verificata.