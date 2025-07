Dal De Filippi di Varese al mondo: 26 studenti salutano la scuola e abbracciano il futuro

L’istituto De Filippi celebra i suoi 26 studenti che dopo un ciclo di cinque anni di studio e un’intensa sessione d’esame sia teorico che pratico conseguono il diploma di maturità.

Un’emozionante e partecipata cerimonia con i ragazzi e i loro genitori ha suggellato il percorso scolastico e ha introdotto i ragazzi nel mondo del lavoro. Ad aprire la cerimonia i saluti del nuovo direttore generale di iDF S.r.l., Andrea Sinigaglia, che si è congratulato con i diplomati e ha ringraziato le famiglie per la fiducia accordata alla scuola.

A seguire le parole di saluto del vicario del preside, Emanuele Panza, che ha augurato il meglio e ha ringraziato tutti i colleghi del corpo docente per il grande lavoro svolto. Ospite d’onore della cerimonia Beatrice Sangiovanni, HR manager del gruppo Marriot che in un sentito speech ispirazionale riportando la sua esperienza vissuta ha raccontato ai ragazzi l’importanza non solo delle competenze professionali ma anche di quelle umane in un mondo fatto di persone che si prendono cura di altre persone.

Sangiovanni che si sta occupando dell’opening del nuovo Edition Como Lake di Marriot ha inoltre fatto concrete e interessanti proposte di lavoro ai neodiplomati offrendo loro l’opportunità di entrare nel più grande gruppo alberghiero del mondo e ricordando le parole dei fondatori di Marriot “Prenditi cura dei collaboratori e loro si prenderanno cura dei clienti”.

A chiudere i saluti i docenti protagonisti della formazione Chizzoni, Montalbetti, Chioetto, Villa, Zaramella, D’ambrosio, Bucci e Manchia che hanno voluto dare ciascuno una sfumatura personale di questi anni e un sentito in bocca al lupo ricordando ai ragazzi di tornare un giorno qui a scuola per vedere cosa diventerà il seme che è stato piantato augurando a questi giovani di fiorire nella loro carriera con la speranza che un giorno possano ritornare a Varese, dove si sono formati, come testimoni della professionalità di questo settore. La professoressa di italiano ha inoltre voluto suggellare poeticamente questo momento rileggendo ai diplomati alcuni versi di “a galla” Eugenio Montale. “E senti allora, /se pure ti ripetono che puoi/ fermarti a mezza via o in alto mare/ che non c’è sosta per noi,/ma strada, ancora strada”

Miglior diplomata con 100 centesimi è risultata Aurora Sartori a lei in primis e a tutti i ragazzi del De Filippi le congratulazioni di tutto il corpo docente e di tutto il team. Da oggi sono diplomati quindi alumni e a tal proposito, a settembre verrà inaugurata ufficialmente l’associazione dei diplomati del De Filippi che raccoglierà centinaia di casi e di storie di successo e porterà ancora più valore e qualità alla didattica dell’Istituto.