“Ha voluto un referendum su di sè e ha perso: Salvini è lo sconfitto delle elezioni”

“La vittoria di Stefano Bonaccini e del Pd in Emilia – Romagna è il giusto riconoscimento dell’orgoglio di quella regione e del suo buon governo. È anche il primo vero stop a Salvini, che ha chiamato un referendum su di sé, usando il voto regionale come leva per la sua cavalcata politica e forse anche per questo ha perso”.

A commentare le elezioni in emilia-Romagna è il consigliere regionale Pd varesino Samuele Astuti che aggiunge: «Oggi il Pd è più forte e la Lega più debole ma la partita di noi democratici è ancora molto impegnativa e passa da un rilancio dell’azione di governo in senso riformista».