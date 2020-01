Wanda Nara ospite d’eccezione da El Primero

Sorpresa al ristorante uruguayo El Primero di Origgio.

Non i “soliti” calciatori della Celeste, che spesso frequentano il locale per gustare la carne grigliata come solo in Sud America sanno fare, ma la bella Wanda Nara, modella, presentatrice tv e procuratore del marito Mauro Icardi.

«Bellezza e dolcezza! Al restaurante uruguayo El Primero abbiamo avuto una ospite d’eccezione, Wanda Nara. La ringraziamo di cuore per la fantastica sorpresa e per la grandiosa simpatia!», il commento dei gestori del ristorante ospitato dal padiglione Uruguay di Expo, trasportato a Origgio dopo il grande evento del 2015.