Autolinee Varesine: prosegue l’orario non scolastico

La proroga della chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, decretata dal Governo su proposta di Regione Lombardia, influisce inevitabilmente anche sul servizio di Autolinee Varesine.

Da lunedì 2 marzo e sino a sabato 7 marzo tutta la rete urbana ed extraurbana seguirà l’orario non scolastico, già implementato nell’ultima settimana di febbraio.

L’orario scolastico tornerà regolarmente in vigore quando la Regione decreterà la riapertura dei plessi scolastici.

In questi giorni, l’azienda sta prestando particolare attenzione all’igienizzazione dei mezzi e degli spazi aziendali. A ciascuno dei 300 conducenti è stata fornita una soluzione gel igienizzante per uso personale, messa a disposizione anche negli uffici e nelle biglietterie aziendali; inoltre, specifici prodotti sanificanti sono stati aggiunti ai tradizionali kit per le quotidiane operazioni di pulizia degli autobus, così da essere utilizzati sia nella cabina di guida, sia negli spazi a disposizione dell’utenza.

«Tutto ciò – spiega l’azienda – in piena sintonia con le deliberazioni della Autorità competenti: al tempo stesso, si invita l’utenza a prestare la massima attenzione alle indicazioni fornite dalle medesime Autorità, con particolare riferimento al preciso decalogo del Ministero della Salute».