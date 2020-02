Cartellini rossi per giovani ribelli

Cartellini rossi con la scritta “Non leggere la prossima frase. Piccolo ribelle, Gesù ti ama” o “Ribelli per amore” sono comparsi per le vie centrali di Busto Arsizio. L’installazione, visibile nei dintorni del liceo Crespi, in piazza San Giovanni e in piazza Vittorio Emanuele II è opera dei giovani del Decanato di Busto Arsizio che hanno come luogo di riferimento il centro giovanile Stoà di via Gaeta. Dopo i volantini che chiedevano la verità sul caso Regeni, comparsi nel cortile della biblioteca lunedì mattina, un nuovo flash mob che, questa volta, porta una firma certa.